プロ野球・中日は30日、藤嶋健人投手がパーソナリティを務めるラジオ番組を開始することを発表しました。番組タイトルは『藤嶋健人のスクリーム ビクトリィィ』。勝利時にベンチ裏で「ビクトリィィ」と叫ぶ姿がお決まりになっている藤嶋投手の様子をコンセプトとし、勝利試合の熱気や裏側を自らの言葉でダイレクトにファンへ届ける番組と明かされました。藤嶋投手は「ラジオ番組をやるのがずっと夢でした。現MLBナショナルズの小笠