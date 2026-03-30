ホワイトソックスでMLBデビューを果たした村上宗隆選手が3試合連続ホームランの快挙を記録しています。では村上選手はメジャーのどんな強敵からホームランを放ったのでしょうか。メジャーデビューとなる最初の3連戦はブリュワーズと戦っています。昨季は97勝65敗と両リーグ最多の勝利数を誇り、ポストシーズンに進出。リーグ優勝決定シリーズまで勝ち進みましたがドジャースに破れシーズンを終えていました。そんな強敵との第1戦、