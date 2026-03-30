中日は３０日、今季から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、音声コンテンツ（Ｐｏｄｃａｓｔ）の配信がスタートすることを発表した。番組タイトルは「藤嶋健人のスクリームビクトリィィ」で、選手会長の藤嶋健人投手がパーソナリティーを務める。藤嶋が「『ビクトリィィ』を叫ぶ（スクリーム）」をコンセプトに、勝利試合の熱気や、裏側を自身の言葉でダイレクトにファンに届けるプログラム。ラジオＤＪさながらのパフォーマン