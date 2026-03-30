オージス総研は、SaaS事業の立ち上げを目指す組織に向けた開発・運用プラットフォーム「Smoother-ServicePlatform」を4月1日から提供開始する。SaaS型サービスのユーザー展開を事業として目指す企業向けに、認証・認可、契約管理、決済連携などのSaaS開発に欠かせない基本機能を一括提供する開発・運用プラットフォームで、開発するサービスのコア部分以外に事業化に必要となる機能を標準提供することでサービスの立ち上げ高速化に