ボートレース浜名湖で５月２６日から３１日まで開催されるＳＧ「第５３回オールスター」に山崎郡（３６＝大阪）が繰り上がりで出場する。直前ＳＧ優勝選手として蒲郡クラシックを制した選手に出場権が与えらえる予定だったが、ファン投票１位で出場が決まっている峰竜太（４１＝佐賀）が蒲郡クラシックＶ。このため山崎が繰り上がり出場することになった。