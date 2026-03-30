プロボクシングＷＢＡ世界スーパーライト級４位・平岡アンディ（２９）が２９日に自身のＳＮＳで大橋ジムからの移籍を報告したことを受け、同ジムの大橋秀行会長（６１）が３０日、横浜市内で取材対応。「アンディは（２月の世界挑戦で）ビザの問題や大変なことがあった。これからは自分で好きなように、自由にやっていいよ、ということ」と契約を解消したことを説明した。平岡は２月２１日（日本時間２２日）、米ラスベガスの