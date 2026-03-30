瀬戸内町で今月10日に発生した、小型船の火災の消火活動に協力した、海上自衛隊奄美基地分遣隊へ30日、感謝状が贈られました。瀬戸内町の古仁屋漁港で、小型船3隻の一部が焼ける火災 今月10日、瀬戸内町の古仁屋漁港で、小型船3隻の一部が焼ける火災がありました。漁港に隣接する奄美基地分遣隊の隊員は、消防や警察に通報するとともに、隊に配備されている消防車で現場に向かい、初期消火を行いました。瀬戸内町長から、奄美基地