物産館に登場し 魚の顔をしたスーツ姿の男 鹿屋市をPRするあのキャラクターのグッズが完成しお披露目されました。 鹿屋市の物産館に集まった子どもたち。登場したのは・・ 鹿屋市のキャラクター、かのやカンパチロウです。頭はカンパチ、体はスーツ姿の半魚人で2015年から鹿屋市PR特命係長として活動しています。カンパチロウのぬいぐるみキーホルダー 販売が始まったのは誕生10周年を記