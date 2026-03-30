「はしか＝麻しん」感染者増える 感染者が増えている「はしか」。30日、新たに鹿児島市で1人の感染確認が発表されました。鹿児島県内で確認された感染者は25人となりました。 県内では今月6日、今年初めてはしかの感染者が確認されて以降、感染した人が増えています。25人目の感染者 不特定多数の人と接触した可能性がある場所と時間帯 鹿児島市によりますと、25人目として感染が確認されたのは、市内の40代女性です。今月25日