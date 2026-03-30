旬の菜の花1束をまるごと使い切るかんたん和風スパゲティ。合わせるのはお財布にやさしい豚こま肉。スパゲティと菜の花を時間差でゆでれば、手間なく一度に仕上がるのもうれしいポイントです。 しょうが焼き風の甘辛味で、素材2つでも箸がすすむおいしさに。赤色が映えるミニトマトの副菜と合わせて、満足感のある献立をご紹介します。『菜の花と豚こまの和風スパゲティ』のレシピ材料（2人分）菜の花……1束（約200g） 豚こま切れ