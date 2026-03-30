【モデルプレス＝2026/03/30】元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太が3月29日、自身のInstagramを更新。息子でモデルの富川立夢（りずむ）と次男との3ショットを公開した。【写真】49歳元テレ朝アナ「お顔小さすぎ」イケメン息子2人に囲まれるショット◆富川悠太、長男・富川立夢の高校卒業祝い写真を公開悠太は「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました りずむ 卒業おめでとう」とつづり、息子2人に挟まれたショットを公開。