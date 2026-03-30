30日午後4時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する情報を発表しました。31日にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら対馬海峡を通過する見込みです。九州北部地方では、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、佐賀県では30日夜遅くから31日明け方にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合、警報