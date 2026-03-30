日銀 長期のインフレ期待を示す総合指標は、2％に向けて緩やかに上昇している 基調的なインフレ率は、幅広い情報を精査して総合的に判断する必要がある 最近の食料品価格の上昇が持続すれば、消費者物価に持続的な押し上げ圧力を及ぼす可能性がある 生産ギャップは改善傾向にある 労働市場は極めて逼迫した状態が続き、賃金は緩やかに上昇している 企業は引き続き賃金上昇分を価格に転嫁している 賃金と物価が緩やかに連