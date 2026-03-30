メインシナリオ・・・このところ直近の高値を更新しながら上昇しており、3月9日の安値1.3526カナダドル（以後、単位省略）を起点とする上昇トレンドが鮮明になっている。きょう、1月19日以来の1.39台に一時乗せており、1月16日の高値1.3929を上抜けば、1.4000の節目や昨年12月2日の高値1.4015が上値の目標になる。昨年12月2日の高値1.4015も上抜くようなら、昨年11月28日の高値1.4051を試す可能性がある。 サブシナリオ・・