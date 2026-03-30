大相撲を引退した力士による相撲トーナメント大会「ヤメ力士超相撲」の発表会見が30日、都内で行われ、元関脇でタレントの豊ノ島（42）らが出席した。6月6日にアリーナ立川立飛で開催される。優勝賞金は100万円で把瑠都、豊ノ島、臥牙丸、松鳳山、豊山、英乃海、旭大星、大翔鵬、東龍、大喜鵬の元幕内10人が出場予定だ。大相撲の魅力をさらに普及、発展させていくことが目的。豊ノ島は「引退してから何度か国技館で相撲を見