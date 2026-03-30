「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が29日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。周囲に芸能界入りを伝えなかった理由を明かした。小学4年から芸能活動をスタートさせた生見は「かっこつけてると思われたくなかった。学校の子に誰にも言ってなかった」と告白。芸能活動がバレても「違う」とうそをついて隠していたといい、「友達とは、ずっと友達でいたいし。離れていくのも嫌だし、気を使われるのも嫌