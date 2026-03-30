フリーアナウンサーの中村江里子さんが、3月29日にインスタグラムを更新。イタリア・ミラノでの近況とともに、次に検討している車の候補を公開しました。 【写真を見る】【 中村江里子 】 「超小型EV」に試乗「BMWのバブルカーと呼ばれていた超小型自動車のレトロな魅力を再現して作られた車」投稿によると、中村さんは数か月後に（拠点のパリへ）戻る予定とのこと。ミラノに移る際、それまでパリで乗っていた車を手放した