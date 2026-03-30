イタリア1部リーグのノバラでのシーズンを終え、取材に応じるバレーボール女子日本代表の石川真佑＝30日、成田空港バレーボール女子日本代表の石川真佑が30日、イタリア1部リーグのノバラでのシーズンを終えて成田空港に帰国した。イタリアで3シーズン目の今季は、自身への期待も高かったが、頂点に届かなかった。「悔しさの残るシーズンだった。プレー時間も減り、まだまだ足りないところがある」と反省の言葉を並べた。し