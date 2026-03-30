◇セ・リーグヤクルト・小川―広島・森下（神宮）中日・金丸―巨人・ウィットリー（バンテリンドームナゴヤ）阪神・才木―DeNA・デュプランティエ（京セラドーム大阪）◇パ・リーグ日本ハム・細野―ロッテ・木村（エスコンフィールド北海道）楽天・前田健―ソフトバンク・大関（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・隅田―オリックス・高島（ベルーナドーム）