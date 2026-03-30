【第3話】 3月30日 無料公開 第3話「少し前と違う人」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月30日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」の第3話をヤンマガWebに無料公開した。 第3話では、 笹木史也が2カ月ぶりに妻のちなみと出会う。久しぶりの妻はなんだか雰囲気が違っていて……。 ヤンマガWebでは、最新話となる第6話「さらけ出す人」も公開されている。購読には90ポイントが必要。 【最