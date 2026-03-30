中村超硬はこの日の取引終了後、２６年３月期末に記念配当５円を実施すると発表した。従来は無配を見込んでいた。業績や財政状況などを総合的に勘案したという。配当を実施するのは１６年３月期以来、１０期ぶりのことになる。 出所：MINKABU PRESS