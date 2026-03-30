元宝塚歌劇団 星組の娘役スター 有沙瞳が、6月3日にCD『さよならは黄昏に』で日本クラウンよりデビューする。 （関連：【映像あり】元宝塚歌劇団 星組の娘役スター 有沙瞳、6月3日にCD『さよならは黄昏に』で日本クラウンよりデビュー） 有沙瞳は、2025年開催の日本クラウンオーディションで『ニッポン放送賞』を受賞。また、デビュー作品『さよならは黄昏に』では、愛する人との別れを