３０日の東京株式市場はリスク回避ムードが強まるなか、日経平均は大きく下値を試す展開となり、一時２８００円あまりの急落で５万円トビ台まで水準を切り下げる場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１４８７円２２銭安の５万１８８５円８５銭と大幅安で３日続落。プライム市場の売買高概算は２９億２４１万株、売買代金概算は７兆９０８０億円。値上がり銘柄数は８５、対して値下がり銘柄数は１４３６、