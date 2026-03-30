熊本市は、2026年度（令和8年度）の組織改正と人事異動を発表しました。 【順番に見る】名簿一覧 異動人数は2001人で、前年度より131人少なくなっています。 各役職・部署ごとの名簿一覧は【目次】を参考にご覧ください。 【目次】特別職／局長級／部長級 ／課長級主幹級主査級／作業長・主任病院局／消防局議会局／交通局／上下水道局／教育委員会監査事務局／人事委員会／選挙管理委員会／農業委員会（退職）熊本市／市長