◇バドミントン ベトナムインターナショナルチャレンジ2026 混合ダブルス決勝(29日、ベトナム・ハノイ)バドミントンの松山奈未選手が膝を負傷し決勝で途中リタイアしました。パリ五輪で志田千陽選手と共に女子ダブルスで銅メダルを獲得し、ペアを解消後は緑川大輝選手と混合ダブルスで再出発していた松山選手。29日にベトナムで行われた決勝で香港ペアと戦っていた松山・緑川ペアは第1ゲームに17-14とリードしていた場面で松山選手