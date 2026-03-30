「紀ノ川」「恍惚（こうこつ）の人」などの小説で知られる作家、有吉佐和子（１９３１〜８４年）と、日本文学を世界に広めたドナルド・キーン（１９２２〜２０１９年）の交流や功績について理解を深めるイベントが、有吉ゆかりの地の和歌山市で３月１９日に開かれた。２人の共通点や知的好奇心にまつわる興味深いエピソードも多く披露され、約１００人の聴衆を楽しませた。（編集委員・森太）「鉄砲玉」のスーツ有吉は、幼少期