自民党は30日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の改定に向けた安全保障調査会（会長・浜田靖一元防衛相）の会合を党本部で開いた。政府は、自衛隊の無人化や省人化の「加速度的な拡大」を目指し、人工知能（AI）を活用すると説明した。中長期的な自衛官の減少は不可避として、防衛力の維持・強化に向けて組織体制を見直す方針も示した。定員割れが続く自衛官の確保に関し「人口減少、少子高齢化という構造的課題に直面して