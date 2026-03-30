ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」で24代目王者に輝いた今井らいぱち（38）が30日、Xを更新。同大会の決勝ネタでモデルとしたラップグループMOROHAのアフロ（38）の投稿に驚きをつづった。今井は最終決戦で、アフロをほうふつとさせるスタイルでラップ調の絵描き歌を披露するキャラクター「YAMATO」を演じたネタで優勝を勝ち取った。ファンの間でもアフロがどのような反応を示すか注視されていたが、「R−1、ようやくみ