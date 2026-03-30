30日午後、参議院本会議で新年度の暫定予算が成立した。与党の自民党・日本維新の会に加え、中道改革連合・国民民主党などの野党が賛成した。暫定予算は、新年度が始まってから本予算成立までの間に必要な社会保障費や地方交付税交付金、公務員の人件費などを執行できるようにする「つなぎ」の予算で、政府が暫定予算の編成を迫られるのは11年ぶりだ。新年度予算案は現在、参議院の予算委員会で審議が続いている。参院の議決がなく