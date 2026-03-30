俳優片岡鶴太郎（71）が30日、都内で、舞台「ブラック・コーヒー」（大阪公演：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール・4月8〜12日、東京公演：品川プリンスホテルステラボール・4月18〜26日）稽古場取材会に出席した。同作はアガサ・クリスティが初めて描いた舞台戯曲。直筆の脚本の中で名探偵エルキュール・ポワロが唯一登場する推理劇。1930年代の英国邸宅を舞台に、高名な科学者の死と機密情報盗難事件が複雑に絡み合う、クラシッ