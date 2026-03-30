3月22日、コンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕された、元タレントの坂口杏里。騒動から約1週間、SNSに逮捕後、初めて姿を見せ、現在の心境を語り、話題となっている。3月28日、TikTok「JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】」のアカウントが最新動画を投稿した。『【独占告白】坂口杏里、あの騒動の裏側をすべてお話しします』という説明文とともに、全身、黒いスウェットを着