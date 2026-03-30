3月29日、吉本興業が天竺川原（本名：川原克己）とのエージェント契約を3月いっぱいで終了すると報告した。「吉本興業のホームページでは、今回のエージェント契約終了は双方の協議の結果であるとし、『弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です』と記されています。川原さんも同日に更新された自身のYouTube『天竺川原チャンネル』で手書きの手紙を記す様子を映し出しながら報告を行いました」