ボクシングの大橋ジムは３０日、横浜市内で会見を開き、５月２日・東京ドーム興行のアンダーカード出場選手が意気込みを示した。昨年９月にＷＢＯ世界バンタム級王座を失ってからの再起戦でＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位ワン・デカン（２６＝中国）と対戦するＷＢＯ世界バンタム級４位の武居由樹（２９＝大橋）は「崖っぷちだと思っています」と背水の陣で必勝を誓った。前戦はクリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回