１対１で競うストリートサッカー「ＰＡＮＮＡ（パナ）」の日本一決定戦「第６回全日本ＰＡＮＮＡ選手権大会」が、３月２８、２９日に東京・墨田区の堅川親水公園で開催された。小学生、女性、４０歳以上、全世代参加などのカテゴリーに分かれ２日間で６７人が参加。限られたスペースの中での対人技術、駆け引きを競った。首都高速７号線の高架下の公園広場で様々な世代の人たちが自らの技術でボールを操った。「ＰＡＮＮＡ（パ