俳優の片岡鶴太郎が３０日、都内で行われた舞台「ブラック・コーヒー」（４月８〜２６日まで大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホールほか、２都市１２公演）の稽古場取材会に出席した。没後５０周年を迎えた「ミステリーの女王」アガサ・クリスティの名作を舞台化。科学者が毒殺され、家族が抱える秘密やうそを暴きながら、ブラックコーヒーに混ぜられた毒の真相に迫る傑作ミステリーだ。主演舞台は３