日本テレビが３０日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、今シーズンのプロ野球・巨人について「若い選手たちが力を発揮してくれるのではないか」と期待を示した。巨人は２７日の開幕戦（巨人３―１阪神）で、ドラフト１位・竹丸和幸投手がプロ初登板、初先発。６回３安打１失点の好投で、球団史上初となる新人での開幕戦先発勝利を挙げた。福田博之社長は、竹丸投手ら若手選手の奮闘をたたえ「新戦力が躍動し、早速いい