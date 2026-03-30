お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が30日、滋賀県草津市内でパナソニック「ビルトイン食洗機」新商品発表会に登場。同社草津工場の1日工場長を務めた。 【写真】“とがってた時期"を振り返るアルコ＆ピースの平子祐希 酒井は「（作業服を）着てちょっとフラフラしていたら、あいさつされました。相当なじんでいるんだろうなと思います」と違和感がない様子。平子は「芸人のお仕事をやっている年