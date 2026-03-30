中国地方は今夜から雨が降り、明日31日(火)の昼頃にかけて広く雨となるでしょう。朝にかけて雷を伴った激しい雨の降る所がある見込みです。また、今週は天気変化が早いでしょう。雨が降らない時は、ヒノキ花粉が大量に飛ぶ見込みです。お花見をする際は、花粉対策を万全になさってください。今夜から明日31日(火)朝まで局地的に激しい雨や雷雨に中国地方は前線や湿った空気の影響で、今日30日(月)夜には中国地方の西部で雨が降り出