トッテナムに厳しい視線「もう一度同じ過ちを繰り返す余裕はない」不振を極めるイングランド1部プレミアリーグのトッテナムについて、英公共放送「BBC」は「もう一度同じ過ちを繰り返す余裕はない」と厳しい視線を向けている。トッテナムは3月29日、イゴール・トゥドール監督との契約を、双方合意の上で解除することを発表した。2月11日、トーマス・フランク前監督との契約解除を発表してトゥドール氏に指揮を託したトッテナム