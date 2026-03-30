◇「政権交代は成し遂げた…早期合意に至るだろう」トランプ大統領はイランに強い圧力をかけながらも、「イランと極めて良好に交渉している」とし、「かなり早期に合意に至ると考えている」と主張した。イランに伝えた15の要求事項についても、「彼らは要求の大部分を受け入れた。なぜそうしないことがあろうか」と述べた。続けて「イランが30日からタンカー20隻のホルムズ海峡通過を許可した」とし、これを「贈り物」と表現した。