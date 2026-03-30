ドナルド・トランプ米大統領は29日（現地時間）、対イラン戦争に関連し「イランの石油を手に入れたい」と述べ、ニコラス・マドゥロ大統領を追放した後に石油利権を掌握したベネズエラの事例に言及した。トランプ大統領は続けて、イランの石油輸出の拠点である「ハーグ島を占領する案を検討している」としながらも、「イランとの交渉は極めて順調に進んでいる」という相反するメッセージを出した。現在、中東には5万人以上の米軍が