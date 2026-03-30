中国政府が高市早苗首相の側近であり親台湾派の重鎮である古屋圭司衆議院議員に対して強度の高い制裁を断行した。中国外務省は30日、古屋議員が「一つの中国」原則と中日間の「4大政治文書」精神に背いたとし、制裁の背景を明らかにした。中国側は古屋議員が数回にわたり台湾を訪問して分離主義勢力と結託し、中国の内政に干渉することで国家主権と領土保全を深刻に毀損したと主張した。今回の措置は中国の「反外国制裁法」に基づ