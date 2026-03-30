プロ野球・楽天は30日、2026年シーズンを通して藤平尚真投手と京成電鉄株式会社が各種コラボ企画を実施することを発表しました。今回のコラボ企画は、京成電鉄が運行する京成上野駅から成田空港への速達ルート「京成スカイライナー」のスピード感と、速球と気迫あふれるプレースタイルでファンを魅了し、勝利への期待をもたらす千葉県出身の藤平尚真選手のイメージが合致し実現したとのこと。京成電鉄株式会社は2020シーズンから楽