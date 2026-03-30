記事ポイントGPS距離計測器「ショットナビ」（累計190万台超）とカートナビ「マーシャルAi」が業務提携を締結第1弾としてピンポジションデータ連携を実施し、当日ピンまでの距離を正確に把握可能今後はショット位置・スコアデータ連携など、プレーヤーとゴルフ場双方の体験向上を推進 GPS距離計測器「ショットナビ」を展開するテクタイトと、ゴルフ場向けカートナビシステム「マーシャルAi」を展開するテクノクラフトが、業務