◇MLB ナショナルズ 6-3 カブス(日本時間30日、リグリー・フィールド)カブス・今永昇太投手が今季初先発初登板。6回途中4失点で敗戦投手となりました。オープン戦を2連勝で締めくくりメジャー3年目のシーズンへいい形で臨んだ今永投手。初回、先頭から2者連続三振を奪います。しかし3番のブレーディ・ハウス選手にヒットを許すと、その後2アウト1、2塁からジョセフ・ウィーマー選手に低めのスプリットをすくい上げられ3ランを被弾