俳優の満島ひかりさん（40）が30日、自身のインスタグラムを通じて結婚と妊娠を発表しました。お相手は、モデルの浅野啓介さん（32）です。所属事務所によると、浅野さんは北海道出身の32歳。2013年に、マクドナルドの広告に起用されると、『POPEYE（ポパイ）』や『MEN'S NON-NO（メンズノンノ）』などの雑誌に多数出演。2014年には、アメリカのブランド『3.1 Phillip Lim（3.1 フィリップ・リム）』の日本撮影キャンペーン“Sonom