Ｊ１町田でチリ出身のＭＦバスケスバイロン（２５）が３０日、町田市内で、ＦＣ東京戦（４月１日、Ｇスタ）に向けた練習後に取材に応じた。２７日に法務省が「帰化」審査を４月１日から厳格化すると発表したことを巡り「困惑というか、僕ができることはそんなにないので。どうすればいいんだろうって」と思いを語った。法務省によると、４月１日以降は融和性の観点から、「５年以上」だった居住期間を「原則１０年以上」とし、