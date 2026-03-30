上沼恵美子（70）が30日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。「浪花のモーツァルト」の愛称で親しまれた作曲家のキダ・タロー（本名木田太良＝きだ・たろう）さん（2024年死去、享年93）の才能に改めて感心した。CMソングの話題になり、番組パートナーの「シャンプーハット」てつじが「普通に言えないでしょ？日本語として言えます？歌わずに言ってみてくださいよ」とリクエスト。「有馬兵衛の向陽