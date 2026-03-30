「Ｇ１・津ダイヤモンドカップ」（４月２日〜７日・津）の開催に先立ち、津市ボートレース事業部事業推進課の長太克敏企画広報担当主幹が３０日、三重支部所属の高田ひかるを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。本場の『競技エリア』完成を記念して行われる新年度初のＧ１。先日、蒲郡で行われたＳＧ・クラシックで優出して２着だった西山貴浩を筆頭に、茅原悠紀、末永和也ら遠征勢は強烈。対する地元勢は大