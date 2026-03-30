歌手の倖田來未（43）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。祖父の職業を明かす場面があった。デビュー25周年イヤーを迎えた倖田が登場すると、MCのパンサー向井慧、月曜パートナーの滝沢カレンは「何にも変わらない」と大喜び。若さを保つ秘けつを問われるも「何にもしてへん」と笑い飛ばし、「とにかく毎日とにかくハッピーでいること。例えば、嫌なことがあっても“そんな日